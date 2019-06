Kirmes : Kirmes mit Musik am Lagerfeuer

Memphis. Foto: TV/Markus Selinger

Hinzerath (red) In Hinzerath wird von Freitag, 21. Juni, bis Sonntag, 23. Juni, auf dem Festplatz vor dem Bürgerhaus die Johannes-Kirmes gefeiert. Am Freitag ab 21 Uhr spielt Markus Selinger alias „Memphis“ (Foto) am Lagerfeuer.

