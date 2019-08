Fest : Die Niederburg erwacht zum Leben

Historisches Burgenfest Manderscheid 2018. Ritter, Turnierplatz Turnierwiese Ritterturnier Handwerker Handwerkermarkt Foto: Klaus Kimmling. Foto: Klaus Kimmling

Manderscheid (red) Das „Historische Burgenfest“ in Manderscheid bietet am Samstag, 24. August, und Sonntag, 25. August, eine Reise in das Mittelalter. Ritterliche Reitkunst und fesselnde Zweikämpfe sorgen für Unterhaltung.

