Konzert : Sommersause rockt die 1950er und 1960er Jahre

Kröv (red) In der Musikreihe „Sommersause“ kommt am Donnerstag, 15. August, ab 19 Uhr die Band „SunPlugged“ in die Kulturscheune im Staffelter Hof in Kröv. Songs von Elvis, Buddy Holly, Bill Haley, Carl Perkins, den Everly Brothers, aber auch den Beatles, Stray Cats und modernere Evergreens werden unplugged gerockt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken