Hinzerath : Hundekot: Kein Traum für Wanderer

Hinzerath Nicht nur in Ortschaften sind Hinterlassenschaften von Vierbeinern ein Problem - auch mitten in der Natur.

Viele Wanderer finden den Weg nach Hinzerath. Grund ist die Traumschleife LandZeitTour, die 2017 bei der Wahl zu Deutschlands schönstem Wanderweg in der Kategorie Touren den zweiten Platz belegt hat. Doch die Wanderer mit Hunden bereiten Ortsvorsteher Hermann Moseler einiges Kopfzerbrechen. „Die Hinterlassenschaften der Hunde sind ein Ärgernis für Landwirte und Wanderer“, sagt er in der jüngsten Sitzung des Hinzerather Ortsbeirats. Dabei handele es sich nicht um Einzelfälle. „40 bis 50 Hunde an schönen Tagen sind keine Seltenheit. Und deren Kot bleibt liegen“, sagt er. Daher fordert der Ortsbeirat, dass Spender für entsprechende Beutel sowie Abfallbehälter an der Traumschleife montiert werden sollen. Zudem sollen mehr Papierkörbe für sonstige Abfälle aufgestellt werden – speziell an Ruhebänken.