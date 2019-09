Senioren : Mit Foxtrott und Walzer übers Parkett

Kröv Im GFA-Seniorenheim St. Josef in Kröv wird für Freitag, 20. September, zum Tanztee eingeladen. Der Kröver Werner Reiss spielt von 15 bis 17 Uhr mit seinem Akkordeon zum Tanztee auf. Dabei zeigt sich, wer sich mit Führungsqualitäten und Taktgefühl über die Tanzfläche bewegt.

Dabei ist es unerheblich, ob man sich gut zu Fuß oder mit dem Rollstuhl der Musik widmet, Spaß beim Schwofen haben alle. Gäste sind in der Einrichtung willkommen. Das Seniorenheim St. Josef befindet sich in der Reißstraße 3 in Kröv.