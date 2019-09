Freizeit : Wanderungen mit dem Eifelverein

Wittlich Der Eifelverein Wittlich bietet im September mehrere Wanderungen an:

Am Dienstag, 17. September, führt Jörg Schultze eine leichte Seniorenwanderung, eine fünf Kilometer lange Rundwanderung. Abfahrt mit PKW-Fahrgemeinschaften ist um 14 Uhr auf dem Viehmarktplatz in Wittlich. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Eine 13 Kilometer lange Wanderung gibt es am Sonntag, 22. September, im Avelsbacher Tal in Trier mit Resi Assmann. Treffpunkt zur Abfahrt mit der Bahn ist um 8.45 Uhr am Hauptbahnhof Wittlich. Anmeldung bei Uli Marmann, Telefon 06571/265914 oder 0160/3139477.