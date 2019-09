Freizeit : Wanderungen rund ums Schloss inklusive Führung

Veldenz Noch bis Oktober werden geführte Themen-Wanderungen rund um Schloss Veldenz inklusive Schlossführung mittwochs 10.30 beziehungsweise 11.30 Uhr angeboten. Die Veldenzer Wanderwegspaten bieten fünf sowie zehn Kilometer lange Wanderungen an, die entlang des Veldenzer Bachs und den Hinterbachs durch ausgedehnte Felder führen.

Treffpunkt ist im Garten der Villa Romana. Zur Begrüßung werden Veldenzer Wein oder Traubensaft gereicht. Der Preis pro Person beträgt zwölf Euro und für Kinder von zehn bis 14 Jahren fünf Euro. Kinder unter zehn Jahren in Begleitung eines Erwachsenen nehmen kostenlos teil. Anmeldung erforderlich bis 11.30 Uhr am Vortag. Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. Um festes Schuhwerk und dem Wetter angepasste Kleidung wird gebeten.

Bis Oktober finden Schlossführungen jeweils mittwochs um 14 Uhr statt. Treffpunkt für die Führung ist direkt am Schloss Veldenz, das vom Besucherparkplatz an der Marienkapelle am Ortsausgang von Thalveldenz in wenigen Gehminuten zu erreichen ist. Der Preis pro Person beträgt fünf Euro, Kinder bis Schwertlänge erhalten freien Eintritt. Eine Anmeldung zur Führung ist nicht erforderlich.