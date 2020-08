Bernkastel-Wittlich/Trier : Informationsabend für Existenzgründer

Bernkastel-Wittlich/Trier Die Industrie- und Handelskammer Trier (IHK) bietet regelmäßig in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Wirtschaftsförderung der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich Informationsveranstaltungen für Unternehmensgründer an.

Der nächste Informationsabend zum Thema „Wie mache ich mich selbstständig?“ findet am Dienstag, 9. September, von 17.30 bis 19.30 Uhr in der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich (Kurfürstenstraße 16) statt. Hier werden die wesentlichen Schritte auf dem Weg in die Selbstständigkeit erläutert - von der Entwicklung eines Businessplans bis zu den einzelnen Punkten der Umsetzung.