Soziales : Sozialwerk sucht nach Wegen aus der Krise

Bernkastel-Kues/Trier Der neue Geschäftsführer des DRK, Carsten Müller-Meine, äußert sich in einem Youtube-Video zur Krise des Sozialwerks.

Das Sozialwerk des Deutschen Roten Kreuzes in Bernkastel-Kues durchläuft mit seinen Tochtergesellschaften eine kritische Phase. Die Divendo gGmbH, die unter anderem für die Fischzucht am Kloster Himmerod zuständig ist, hat Insolvenz mit vorläufiger Eigenverantwortung angemeldet, kann aber derzeit noch ausliefern. Die Divendo ist ein Integrationsbetrieb und bietet behinderten Menschen sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze an. Als Ursache wurden Corona-Krise bedingte Einnahmeverluste genannt.