Beruf : DRK-Sozialwerk gratuliert seinen Azubis

Bernkastel-Kues/Wittlich (red) Geschäftsführer des DRK-Sozialwerks Bernkastel-Wittlich, Carsten Müller-Meine, gratulierte den acht Auszubildenden zur Heilerziehungspflege, die ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben.

In einer kleinen Feierstunde wurden die Heilerziehungspfleger von Carsten Müller-Meine, Werkstattleiter Volker Emmrich, Verbundleiter Christian Schmadel sowie den Ausbildungsleitern Marcus Peter und Werner Lobüscher empfangen. Inmitten der Ausführung ihrer Abschlussprojekte wurden die Azubis mit der Corona-Krise konfrontiert: Sie mussten nicht nur ihre Projekte umplanen und dabei Improvisationstalent und Kreativität zeigen, sondern waren vor allem während der Schließzeiten der Werkstätten und Tagesstätten sehr stark in den Wohnbereichen eingebunden. Sie halfen bereitwillig und engagiert auch in anderen Einsatzbereichen aus, um zum Wohle der betreuten Menschen mit Behinderung auch unter besonderen Bedingungen einen Betreuungsalltag zu gewährleisten. Foto hinten von links: Malte Jöris, Sam Taylor, Denis Salm. Vorne von links: Esther Schmitz, Safa Karimi, Céline Schmitt. Es fehlen David Hundemer und Jens Schneider. Weitere Infos zu Ausbildungen und zu Freiwilligendiensten im DRK-Sozialwerk: http://drk-sozialwerk.de/angebote/soziales-engagement.html Foto: DRK-Sozialwerk