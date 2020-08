Digitalisierung : Breitband für alle Morbacher

Bernkastel-Wittlich Der flächendeckende geförderte NGA-Breitbandausbau („Next Generation Access“) ist in der Einheitsgemeinde Morbach bis auf wenige Restarbeiten technisch abgeschlossen.

Im Auftrag des Landkreises Bernkastel-Wittlich hat der Netzbetreiber innogy TelNet in den vergangenen zwei Jahren in allen insgesamt 19 Ortsbezirken der Gemeinde Glasfaserinfrastruktur zur verbesserten Breitbandversorgung der bisher unterversorgten Gebiete errichtet. Neben mehr als 1000 Privatadressen hat das Unternehmen 40 Gewerbe- und elf Standorte öffentlicher Einrichtungen im Gemeindegebiet an das schnelle Internet angeschlossen, darunter auch die vier Schulen in Morbach.

Der Internetausbau in der Gemeinde Morbach ist Teil eines mit Fördermitteln von Bund und Land unterstützten Ausbauprogramms, welches Mitte März 2018 begonnen hat und derzeit vielerorts weiter mit Hochdruck voranschreitet. Anlässlich der Fertigstellung des NGA-Breitbandnetzes in der Gemeinde Morbach kamen Landrat Gregor Eibes und Bürgermeister Andreas Hackethal mit weiteren Vertretern der Verwaltung und von innogy Westenergie zusammen, um das Netz symbolisch in Betrieb zu nehmen.

„Eine zukunftsfähige Breitbandversorgung ist heute von zentraler Bedeutung und eine wesentliche Investition in die zukunftsfähige, digitale Infrastruktur im gesamten Kreisgebiet. Für die Wettbewerbsfähigkeit und Lebensqualität unserer Region ist dies ein entscheidender Vorteil. Gerade in Zeiten der Corona-Krise wird zudem schnelles Internet immer wichtiger, da mehr und mehr Bürger vermehrt im Home-Office tätig sind“, erklärte Landrat Gregor Eibes anlässlich der Inbetriebnahme.

Andreas Hackethal, Bürgermeister der Einheitsgemeinde, hob hervor, dass flächendeckend hohe Übertragungsgeschwindigkeiten in den Ortsbezirken geschaffen werden konnten und ergänzte: „Es freut uns besonders, dass in der Gemeinde Morbach neben zahlreichen Bürgern auch den Gewerbestandorten und allen vier Schulen im Ausbaugebiet gigabitfähige Anschlüsse zur Verfügung stehen.“