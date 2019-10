Geschichte : Johann Meisterburg, der Brandstifter von Bernkastel

Bernkastel-Kues Jörg Braun stellt sein neuestes Werk über eine verheerende Brandserie vor: 1857 wurden 80 Prozent der Häuser zerstört.

Im trockenen Sommer des Jahres 1857 begann am 22. Juli eine für die Stadt Bernkastel und ihre Bewohner verhängnisvolle Brandserie. Wenn auch die Zerstörung mit gut 100 be­trof­fenen Gebäuden nicht so immens war wie die in der Nachbarstadt Trarbach, wo im sel­ben Jahr mehr als 80 Prozent aller Häuser abbrannten, so hielt sie doch mit insgesamt sieben Brän­den bis zum November jenen Jahres die Bernkasteler monatelang in Angst und Schrecken.