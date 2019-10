Ausbildung : Ein Hoch auf die Super-Azubis

TRIER Das volle Haus geht im Trierer Stadttheater auch mal ohne Theaterinszenierung, nämlich dann, wenn die Industrie- und Handelskammer die besten Auszubildenden eines Jahrgangs ehrt. 127 junge Leute waren es diesmal. In deren Schlepptau: familiärer Anhang.

Ob in Schule, Beruf oder sonstwo: Zu den Besten zu gehören, ist eine tolle Sache, egal auf welchem Feld. 127 junge Menschen aus der Region gehören zu den Besten – einem Kreis von Auserwählten, bei denen eine Eins auf dem Zeugnis lacht. Guter Tradition folgend veranstaltet die Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier für die Besten in den IHK-Berufen die sogenannte Jahrgangs-Bestenfeier, wiederum im Stadttheater Trier mit viel Prominenz aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.

Höchste Repräsentantin war die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin. In ihrem Grußwort ermunterte Malu Dreyer die jungen Leute, den eingeschlagenen Weg kontinuierlich weiterzugehen, zumal sich mit solch exzellenten Abschlüssen in den heimischen Unternehmen für eine berufliche Karriere Tür und Tor öffneten. Im Land böten sich beste Voraussetzungen für einen erfolgreichen beruflichen Werdegang. Als „absolut gleichwertig“ bezeichnete Malu Dreyer Abitur und den erfolgreichen Abschluss einer dualen Ausbildung. Letztere sei genauso erstrebenswert wie die Hochschulreife, weil auch dieser Abschluss ein anschließendes Studium ermögliche.

Rheinland-Pfalz belege Platz drei von allen Bundesländern, was die Durchlässigkeit der Wege dorthin angehe. Thema in der Feierstunde war auch der digitale Wandel in der Berufswelt: Digitalisierung werde zwar viel verändern, aber auch viel Neues hervorbringen.

Als Beste unter den Besten zeichnete die IHK aus: Lena Borne (Trierweiler, Industriekauffrau; 98 Punkte von 100 möglichen), Elisabeth Schuler (Darmstadt, Chemielaborantin; 98,2 Punkte) und Nico Fisch (Schoden, Elektroniker für Betriebstechnik; 98,6 Punkte). Felix Schaubs (Bekond) hat seine Ausbildung zur Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft mit 94 Punkten sogar als bester Azubi seines Fachs in ganz Deutschland beendet – sein Ticket für die im Dezember in Berlin stattfindende Bundes-Bestenfeier.

Erstmals hat mit Michael Ghebreeghziabiher (Konz) ein Auszubildender mit Migrationshintergrund als Bester abgeschlossen. Er absolvierte seine Ausbildung zur Fachkraft für Metalltechnik, Fachrichtung Montagetechnik, mit 94 Punkten. 2015 war er mit seiner Frau und den zwei Kindern von Eritrea über Syrien und Libyen nach Deutschland geflüchtet und hatte in Trier Aufnahme gefunden. Kurzweil bot das Ensemble des Stadttheaters mit kleinen Einblicken in unterschiedliche musikalische Produktionen aus dem aktuellen Programm.

