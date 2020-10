TV-Serie : Im Kirchlay die letzte Ruhe gefunden

Der jüdische Friedhof liegt mitten in den Weinbergen, in der Lage „Kirchlay“. Foto: Christina Bents

Kröv In der TV- Serie „Jüdische Friedhöfe im Kreis“ wird heute die Ruhestätte in Kröv vorgestellt. Sie ist 250 Quadratmeter groß, 15 Grabsteine stehen noch.

Der erste Jude, der sich in Kröv niedergelassen hat, stammte aus Lösnich und hieß Emanuel Schömann. In der Folgezeit hatten die Juden aus Kröv eine enge Beziehung zu ihren Glaubensbrüdern in Lösnich.