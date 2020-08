Polizei : Fahranfänger kracht gegen Leitplanke

Foto: TV/Klaus Kimmling

Zell/Bullay Ein 19-jähriger Fahranfänger fuhr In den frühen Morgenstunden am Samstag, 29. August, die Neue Barlauffahrt in Richtung Bullay, wie die Polizei mitteilt. In einer S-Kurve verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Auto,kam zunächst nach links von der Straße ab, durchfuhr die dortige Böschung, bevor er nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen die dortige Schutzplanke stieß.