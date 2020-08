Polizei : 74-jähriger Radfahrer stürzt und verletzt sich

Foto: TV/Klaus Kimmling

Ürzig Ein Fahrradfaherer hat sich am Samstag, 29. August, in Ürzig verletzt, wie die Polizei mitteilt. Der 74-jährige befuhr mit seinem E-Bike den Fahrradweg am Moselufer in Ürzig in Richtung Kinheim. Beim Überqueren einer kleinen Holzbrücke kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zu Fall.

