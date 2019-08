Kommunalpolitik : Munitionsfund könnte teuer werden

Die Arbeiten an der K 40 ziehen sich in die Länge. Foto: Christine Catrein

Wittlich Der Ausbau der K 40 im Heckenland lässt noch auf sich warten: Dort wurden viele Munitionsreste aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Nun müssen weitere Sondierungen folgen.

Die im Frühjahr beim Ausbau der K 40 im Heckenland gefundenen Munitionsreste könnten den Kreis teuer zu stehen kommen. Wie in der Kreisausschusssitzung bekannt wurde, werden sich die Sondierungsarbeiten noch in die Länge ziehen. Die Kreisstraße sollte ursprünglich für 3,8 Millionen Euro ausgebaut werden. Eine erste Kampfmittelsondierung erfolgte im Frühjahr. Dabei wurde in dem Bereich eine sehr hohe Belastung mit Kleineisenteilen, Munition und Munitionsresten, teilweise mit mehr als drei Splittern pro Quadratmetern festgestellt. Allerdings entspreche die aktuelle Oberfläche nicht dem Niveau von 1945, da in manchen Bereichen Material aufgetragen wurde oder es zu Hangrutschungen gekommen ist. Das führte dazu, dass die Munition überdeckt worden ist.