Tiere : Nutztiere müssen gemeldet werden

Bernkastel-Wittlich Das Veterinäramt der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich weist darauf hin, dass Bürger, die landwirtschaftliche Nutztiere, wie Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Equiden (Pferde, Esel etc.), Kameliden, Bienen, Geflügel, Fische in Aquakulturen oder Gatterwild halten möchten, dies bei der Kreisverwaltung angeben müssen.

Den Antrag zur Anzeige/Änderungsanzeige einer Tierhaltung finden Tierhalter auf der Internetseite www.bernkastel-wittlich.de. Den ausgefüllten Antrag können die Halter entweder per Post an die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, Kurfürstenstraße 16, 54516 Wittlich oder an die E-Mail-Adresse veterinaeramt@bernkastel-wittlich.de senden.