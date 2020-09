Infrastruktur : Streit um Radwegebau: LBM lenkt ein

Manderscheid Eine statt drei Vollsperrungen: Der Manderscheider Tourismusbranche drohen mit den Bauarbeiten an der L 16 dennoch herbe Einschnitte.

Sie ist die Lebensader der Burgenstadt: Die Landesstraße 16, die von der Autobahn A1 vorbei an Pantenburg nach Manderscheid führt, ist für die Einwohner, Gastronomen und anderen Gewerbetreibenden in Manderscheid von elementarer Bedeutung. Für Einwohner, die pendeln, führt über die L 16 der kürzeste Weg zur Autobahn und Arbeitsstelle. Auch die ansässigen Betriebe sind tagtäglich auf die schnelle Anbindung zur Autobahn angewiesen. Auf dem anderen Weg führt die L 16 all diejenigen nach Manderscheid, die dort gerne etwas Geld lassen möchten: die Touristen.

Doch die Verbindungen nach Bleckhausen, Meerfeld, Bettenfeld, Großlittgen und Eisenschmitt haben für die Wirtschaft der Burgenstadt bei Weitem nicht die Bedeutung einer L16. Das wurde deutlich, als die Manderscheider Gastronomen vergangenen Monat auf die Barrikaden gingen, als der Landesbetrieb Mobilität (LBM) seine Pläne für den Bau eines Radweges entlang der L16 vorstellte (der TV berichtete). Denn für die Umsetzung des Projekts hielt die Behörde zunächst drei aufeinanderfolgende Vollsperrungen der Landesstraße für notwendig. Die Planung beinhaltet den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niedermanderscheid und einen durchgängigen Radweg von der Lieserbrücke an der Burg bis hoch zur K19 sowie auch einen Lückenschluss zum Mosel-Maare-Radweg östlich von Pantenburg. Mit dem Ausbau der Ortsdurchfahrt, einschließlich der Verlegung einzelner Versorgungsleitungen, gehen zwingend monatelange Phasen der Vollsperrung einher. Und anschließend wollte der LBM die L16 nochmal vollsperren und die Lieserbrücke im Talkessel am Fuß der Niederburg neu bauen.

Etwas viel Vollsperrung, so könnte man meinen. Genau so kam das dann auch in Manderscheid an: