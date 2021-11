Konzert : Über allem klingt die kecke Flöte

Wittlich/Bitburg Gleich zweimal sind bei den Mozart-Wochen Eifel die Leipziger Kammersolisten in der Region aufgetreten – in Wittlich und Bitburg.

Die Region ist nicht arm an hervorragenden klassischen Konzerten – Mosel Musikfestival und anderen Veranstaltern sei Dank. Die Leipziger Kammersolisten, Mitglieder des Gewandhaus­orchesters Leipzig, haben sich bei ihren ausverkauften Auftritten in der Wittlicher Synagoge und im Bitburger Haus Beda im Rahmen der Mozart-Wochen Eifel in die Reihe dieser hervorragenden Konzerte eingefügt. Denn was die vier Musiker – Cornelia Grohmann an der Flöte, Katharina Schmitz an der Violine, Immo Schaar an der Viola und Christoph Vietz am Violoncello – gezeigt haben, hat die 85 Besucher in der Syn­agoge Wittlich begeistert – mehr Menschen waren wegen der corona­bedingten Einschränkungen nicht zugelassen.