Geschichte : Online-Führung zum Weinschiff

Neumagen-Dhron/Trier Der aktuellen Gesundheitslage Rechnung tragen möchte die „Gesellschaft für nützliche Forschungen zu Trier“ mit den neuen Kommunikationswegen. Über die Internetseite der Gesellschaft www.gfnf-trier.de, dort über die Rubrik „Veranstaltungen“, werden Online-Vorträge und Führungen angeboten.

Über diesen Weg finden Interessierte den Zugangslink zur Teilnahme an den Veranstaltungsangeboten. Am Donnerstag, 8. April, um 19 Uhr wird in einer Online-Führung Lothar Schwinden (Trier) neben dem bekannten Neumagener Weinschiff zu weiteren Resten derartiger Schiffe in der Ausstellung wie in den Magazinen des Rheinischen Landesmuseums virtuell hinführen. In römischer Zeit hatten Winzer an der Mosel auf mehreren Grabmälern mit Stolz ihre besonderen Schiffe präsentiert. Die Weinschiffe sind damit Symbol für einen florierenden Weinbau in römischer Zeit an der Mosel.