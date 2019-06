Freizeit : An Pfingsten das Wildfreigehege besuchen

Kempfeld (red) Das Team des Wildfreigeheges Wildenburg in Kempfeld bietet an Pfingsten ein abwechslungsreiches Programm für die Besucher. Am Freitag, 7. Juni, ab 19 Uhr findet eine Abendführung statt. Die Teilnehmer lernen die Tiere wie Wölfe und Wildkatzen aus nächster Nähe kennen und erfahren interessante Geschichten über die tierischen Bewohner.

Die Teilnahmegebühr beträgt zehn Euro. Kinder zahlen acht Euro. Anmeldung unter Telefon 06786/7212 oder per E-Mail info@wildfreigehege-wildenburg.de.