Musik : Poetry-Slammer trifft Jungen Chor Marienburg

Junger Chor Marienburg. Foto: TV/Junger Chor Marienburg

Zell (red) Der Poetry-Slammer, Rapper und Songwriter Marco Michalzik trifft am Samstag, 12. Januar, ab 20.30 Uhr in der Kirche der Jugend Marienburg auf den Jungen Chor Marienburg. Der Chor singt am Freitag, 11. Januar, ab 22 Uhr Taizé-Gesänge beim Abendlob in der Kirche der Jugend Marienburg.

