Musik : Chorprojekt auf der Marienburg

Zell/Landscheid (red) Auf der Marienburg findet von Freitag, 20. bis Sonntag, 22. September, das Ökumenische Chorprojekt „beziehungsWeise“ statt. Aufgeführt wird von 120 Sängern die Geschichte vom Wachsen und Werden mit seinen Herausforderungen, kombiniert und vertieft mit aktuellen und spirituellen Songs.

Jedes Jahr finden sich junge und junggebliebene Menschen ganz neu zusammen, um diesem Projekt ihre Stimme zu geben. Die Chorerzählung wird am Sonntag, 22. September, ab 17 Uhr, zum Abschluss des Wochenendes in der Pfarrkirche Landscheid aufgeführt. Vorgestellt wird es bereits um 11.30 Uhr in der Kirche der Jugend Marienburg.