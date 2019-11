Wittlich/Laufeld (red) Hoher Besuch: Komiker Tom Gerhardt, bekannt geworden durch seine Fernsehrolle des Hausmeisters Krause (Zweiter von links), war zu Besuch bei Radiomoderator Frank Laufenberg (links).

Der Offene Kanal Wittlich hat den Besuch dokumentiert. Das Foto zeigt neben Frank Laufenberg (Radio Popstop) und Gerhardt die Mitarbeiter des OK Wittlich. Der Besuch und was Gerhardt sonst noch so macht, wird im Offenen Kanal Wittlich zu sehen sein. Foto: Petra Laufenberg