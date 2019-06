Ausstellung : Schreiner zeigen Gesellenstücke

Wittlich (red) Der Schreiner-Nachwuchs des Landkreises Bernkastel-Wittlich präsentiert seine Gesellenstücke von Samstag, 15. Juni, bis Sonntag, 23. Juni in der Casa Tony M., Marktplatz 3 in Wittlich. Die Besucher können ihr persönliches „Lieblingsstück“ benennen und damit am begleitenden Gewinnspiel teilnehmen.

