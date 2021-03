Seltene Berufe : Bei Wittlicher Senior dreht sich alles um Pumps und Stiefel

Wittlich Ob fehlender Absatz oder kaputte Riemchen: Der rüstige Wittlicher Karl-Heinz Schröder repariert Schuhe aller Art.

Der Schuhmachermeister hat 1962 seine Meisterprüfung bestanden. Zuvor hat er den Beruf vom Vater in Altrich gelernt und der wiederum von seinem Vater. Auch sein Sohn und Schwiegersohn sind in dieselben Fußstapfen getreten. In seiner Werkstatt, in der auf etwa zwölf Quadratmetern alle Maschinen und Handwerkzeuge griffbereit liegen, beschäftigt er sich mit Schuhen aller Art, ob sie von der Stange gekauft wurden oder handgemacht sind. Dem Reporter zeigt er einen ausgefallenen Stiefel, der rund 2000 Euro wert ist. Pfleglich geht er mit allen Herren-, Damen-, Kinder- und Spezialschuhen um, die ihm zur Reparatur oder Aufpolierung anvertraut sind. Dann und wann komme es zu einem kurzen Plausch zwischen Meister und Kunde. Hauptthema sei derzeit natürlich Corona. In der Pandemie blieben auch viele Kunden lieber zuhause.