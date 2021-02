Weinbau : Rätselhafte Kisten im Weinberg

Kästen für die Analyse Bernkastel-Kues cst Bei einer Wanderung durch die Weinberge sind dem Trierer Ingo Becker in der Weinlage Cueser Weisenstein zwischen Lieser und Kues am Fuße einer Weinbergfläche Behälter aufgefallen, die mit Deckel aus Blech abgedeckt sind. Darauf könne er sich keinen Reim machen, sagt er. Ein Anruf beim Steillagenzentrum des DLR Mosel bringt die Lösung. Laut Dr. Matthias Porten, Leiter der Abteilung für Önologie und Weinbau, handelt es sich hier um einen Versuchsweinberg für herbizidlose Bewirtschaftung. Die Reihen werden unterschiedlich gepflegt. In den Kästen darunter wird das ablaufende Wasser gesammelt und später analysiert. Nach dem Testergebnissen der Proben wird beurteilt, welche Methoden am schonendsten und am besten geeignet sind. Foto: Christoph Strouvelle