Weinbau : Weinbergschnecken und Biene Majas Schwestern

Bernkastel-Kues Im Projekt Lebendige Moselweinberge sind unterschiedliche Broschüren mit Informationen über Pflanzen und Tiere in der Moselregion entstanden.

An der Artenvielfalt interessierte Einwohner, Gäste, Winzer, Gastronomen, Hoteliers und Akteure können diese beim Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel kostenlos beziehen. So gibt es in einer Begleitbroschüre zu einem Memory der „Lebendigen Moselweinberge“ 16 Tier- und Pflanzenarten zu entdecken. Die Publikation „Historische Weinbaulandschaften an der Mosel“ erzählt die Geschichte von den Menschen, von ihrem Ringen mit dem Boden, mit Wind und Wetter.

Und sie zeigt, welche Methoden und Techniken Menschen angewandt haben, um möglichst gute Erträge zu ernten. Dem Steil- und Terrassenweinbau hat sich ein Team gewidmet: Es wurden Qualitätskriterien entwickelt, historische Weinbaulandschaften abgegrenzt, beschrieben und bewertet. Aufbauend auf diesen Ergebnissen sollen konkrete Strategien zur Erhaltung der Kulturlandschaft entwickelt werden.

Speziell für junge Entdecker hat das DLR Mosel ein Heft aufgelegt, das auf Erkundungstour mit nach draußen genommen werden kann. Weinbergschnecken kriechen an Weinreben entlang, Mauereidechsen tummeln sich in Trockenmauern, und die haarige Raupe des Apollofalters frisst sich am Mauerpfeffer satt. Was es mit dem Mauerpfeffer auf sich hat und welche Kräuter und Früchte aus dem Weinberg essbar sind, verrät die Broschüre „Für junge Entdecker – Leben im Weinberg“. Der Folder „Hummeln – Biene Majas sanfte Schwestern“ informiert über den Hautflügler und stellt sieben heimische Arten explizit vor.

Im Steillagenweinbau gibt es eine Reihe von Gründen, die für die Einsaat von Wildkräuterbegrünungen mit standorttypischen Pflanzenarten sprechen. Da diese im Gegensatz zu Kulturpflanzen andere Anforderungen bei der Einsaat und der Pflege an den Winzer stellen, wurden in der Broschüre „Die Moselweinberge bitten zu Tisch“ die Erfahrungen aus mehrjährigen Versuchen vom Naturerlebnisbegleiter Elmar Kohl zusammengestellt. Eine Bilddokumentation „36 VIPs – Very Important Plants“ der Weinbergsbegleitflora zeigt Fotos von 36 häufig in der Weinkulturlandschaft vorkommenden heimischen Blühpflanzen.

Zusammengestellt und beschrieben wurden die Pflanzen vom Bauern- und Winzerverband im Rahmen des Projektes „Steillage schafft Vielfalt – Das Moselprojekt.“

In der Broschüre Die Faszination der schiefen Ebene…“ der Naturerlebnisbegleiterin Margarethe Hermen geht es um Wertschätzung für ein langes Tal mit jahrhundertealtem Weinbau an steilen Hängen.