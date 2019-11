Verein : Stammtisch der Radwandergruppe

Wittlich (red) Der erste Stammtisch der Radwandergruppe des Eifelvereins findet am Dienstag, 12. November, im Restaurant Daus in der Karrstraße in Wittlich statt. Das Treffen beginnt um 19 Uhr. Auch Gäste sind willkommen.