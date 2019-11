Tierschutz : Martinsfeuer dürfen nicht Scheiterhaufen für Igel werden

Trier/Saarburg Die schöne Tradition der Martinsfeuer am 11. November hat leider eine unschöne Kehrseite. Der Tierschutzbeirat Rheinland-Pfalz und die Stiftung Rheinische Kulturlandschaft weisen darauf hin, dass Jahr für Jahr unzählige Igel verbrennen, die sich in den aufgeschichteten Holzhaufen eingenistet haben, um dort den Winter zu verbringen.Igel suchten gerne Unterschlupf in dichtem Unterholz - bei nicht abgesicherten Martinsfeuern könne dies tödlich enden.Der Tierschutzbeirat appelliert daher an die Verantwortlichen, durch einfache Maßnahmen zu verhindern, dass das Martinsfeuer zum Scheiterhaufen für Igel und andere Tiere wird.

