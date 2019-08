Konzert : Chor Tonart singt in der Walholzkirche

Chor TonArt. Foto: TV/Christiane Kiewel Chor TonArt

Weiperath/Hunolstein (red) Das Frauenensemble „TonArt“ aus Neumagen-Dhron singt unter der Leitung von Horst Goerres am Sonntag, 1. September, ab 17 Uhr in der Walholzkirche in Weiperath. Das Konzert steht unter dem Motto „Glücksmomente“.

