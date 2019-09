Islam : Glaube und Vernunft im Islam

Wittlich-Wengerohr Die Ahmadiyya-Muslim-Jamaat-Gemeinde lädt für Donnerstag, 3. Oktober, von 11 bis 18 Uhr zu einem Tag der offenen Tür in die Hamd-Moschee, Werkstraße 12, ein. Die Gemeinde veranstaltet zudem am Mittwoch, 6. November, einen Vortrag zum Thema „Glaube und Vernunft aus islamischer Perspektive“ ein.

Der Vortrag wird um 17.30 Uhr ins Jugend- und Bürgerhaus, Bornweg 2, ebenfalls in Wengerohr gehalten. Der Eintritt ist frei. Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit, bei Kaffee und Kuchen in gelassener Atmosphäre persönliche Gespräche zu führen.