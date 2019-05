Wanderung : Wandern und Bierverkostung an Vatertag

Wandern und Bierverkostung an Vatertag

Thalfang (red) Die Tourist-Information Thalfang bietet am Vatertag, Donnerstag, 30. Mai, eine Wanderung mit einem „Pro-Bier-Tasting“ durch die Nationalparkregion Hunsrück-Hochwald an. Die Teilnehmer erhalten während der dreistündigen Tour Informationen über die verschiedenen Nationalparks.

Passend dazu werden Biersorten aus den unterschiedlichen Nationalparkregionen serviert. Die acht Kilometer lange Strecke ist auch für Kinderwagen und Bollerwagen geeignet. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Burg Dhronecken. Zum Abschluss besteht die Möglichkeit, den Tag mit einem typischen „Hunsrücker Grillen“ ausklingen zu lassen. Die Teilnahmegebühr inklusive Tour, Bierprobe und Essen kostet 29 Euro. Die Tour ist auch ohne Verpflegung für zehn Euro buchbar. Anmeldung und weitere Infos unter Telefon 06504/954097 oder per E-Mail an Touren@erlebnis-hunsrueck.de