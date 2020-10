Wanderung : Wanderung im Hahnenbachtal

Bundenbach (red) Nationalparkführer Michael Brzoska bietet am Sonntag, 25. Oktober, ab 13 Uhr eine geführte Wanderung auf der Hahnenbachtaltour bei Bundenbach an. Die Teilnehmer entdecken die Spuren von Kelten, Rittern und Layenbrechern entlang von Deutschlands schönstem Wanderweg 2012. Start der zehn Kilometer langen Tour ist am Schinderhannesbrunnen bei Bundenbach.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken