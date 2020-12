Auslese : Wein aus Betonfässern

Die einen Winzer bauen den Wein in Holzfässern aus, um ihm ein leichtes Vanille-Aroma zuzusetzen, die anderen schwören auf geschmacksneutrale Gefäße von denen derzeit Edelstahltanks als das Nonplusultra gelten.

Aber es geht auch in Betonfässern. Beton? Da denkt man eher an große Bauwerke und nicht an Weinfässer. Tatsächlich ist diese Methode in Südeuropa schon seit Jarzehnten verbreitet. Im Grunde genommen gab es schon in der Antike Tonbehälter für Wein - in Georgien wird diese Tradition heute noch gepflegt. Viele Winzer, die Wert auf authentischen Ausbau legen, lagern ihren Wein in den sogenannten Quevri. Das sind in den Boden eingegrabene Tongefäße, die sogar zum Unesco-Weltkulturerbe zählen.