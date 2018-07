Ausstellung über Friedrich-Wilhelm Raiffeisen in Arzfeld eröffnet

(red/fpl) „Nach einer Umfrage verbinden nur rund vier Prozent der Deutschen den Namen Raiffeisen mit einer Person, dabei gibt es in Deutschland rund 22 Millionen und weltweit sogar 800 Millionen Genossenschaftsmitglieder“, sagte Klaus Peters, Vorstandsmitglied der Raiffeisenbank Westeifel, bei seiner Einführung in die Ausstellung über Friedrich-Wilhelm Raiffeisen.

„Das sind – in die heutige Zeit übertragen eine Menge Follower für einen 200-Jährigen!“ Nicht zuletzt, um an diesem Umstand etwas zu ändern, feiern viele Waren- und Kreditgenossenschaften den 200. Geburtstag des Gründers der genossenschaftlichen Idee.

Mit einem Hochamt in der Pfarrkirche und einer Feierstunde in Arzfeld wurde in den Geschäftsräumen der Bank die Ausstellung mit vielen Exponaten rund um das Leben und Wirken des Sozialreformers aus dem Westerwald eröffnet. Die Ausstellung ist noch bis Freitag, 3. August, montags bis freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 16.30 Uhr in der Raiffeisenbank in Arzfeld zu sehen. ⇥Foto: Raiffeisenbank Westeifel