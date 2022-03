Polizistenmord von Kusel : Oberstaatsanwalt nach Polizistenmord: Hätten Behörden Andreas S. stoppen können?

Blumen und Kerzen stehen an dem Tatort, an dem zwei Polizeibeamte bei einer Verkehrskontrolle erschossen wurden. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Meinung Waffenrechtsexperten sagen, dass die saarländischen Behörden den mutmaßlichen Polizistenmörder Andreas S. früher hätten entwaffnen müssen. Doch der agierte wie ein psychopathischer Killer.

Eine Polizistin und ein Polizist sind tot. Weil die saarländischen Behörden die Gefahr, die von dem Hauptverdächtigen Andreas S. ausging, nicht erkannt haben? Der 38-Jährige hat – so die These des leitenden Oberstaatsanwaltes – die zwei saarländischen Polizisten bei einer Kontrolle hingerichtet, mutmaßlich um ein Wildereidelikt zu vertuschen.

Hätten die Behörden Andreas S. entwaffnen können?

Die Schuld an den Morden tragen die Behörden jedoch nicht. Die trägt alleine S.. Er war es (laut Staatsanwaltschaft), der fünfmal abgedrückt hat, um zwei junge Menschen zu töten. Extrem kaltblütig, ohne Skrupel. So etwas tut kein Jäger, kein Sportschütze. Das ist die Handschrift eines psychopathischen Killers. Solche Typen zu hindern, sie vor einer Tat verlässlich zu erkennen – ist schwer bis unmöglich, man kann aber versuchen, es ihnen so schwer wie möglich machen, an Waffen zu kommen. Auch mit Hilfe des deutschen Waffengesetzes.