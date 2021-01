Corona-Krise : Keine Kontaktverbote für Kinder bis sechs Jahre in Rheinland-Pfalz

Mainz In der neuen Corona-Rechtsverordnung klammert Rheinland-Pfalz Kinder bis sechs Jahre von den Kontaktverboten aus. Auf welche starren Regeln die Landesregierung verzichtet und wo das Land zum 11. Januar verschärft, gab Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) in Mainz bekannt. Ein erster Überblick.

Ab dem 11. Januar gelten nach einer neuen Rechtsverordnung in Rheinland-Pfalz strengere Regeln, um die Corona-Krise zu bewältigen. In der Öffentlichkeit dürfen sich Menschen im Land ab dem kommenden Montag nur noch mit einer Person aus einem anderen Haushalt treffen. Die Ampelregierung weicht aber vom strengen Bund-Länder-Beschluss ab, der keine Ausnahmen für Kinder vorsieht und den Ministerpräsidentin Malu Dreyer „lebensfremd“ nennt. In der eigenen Verordnung klammert Rheinland-Pfalz Kinder bis sechs Jahre von den Kontaktverboten aus.

„Eltern können einen Fünfjährigen nicht ohne Begleitung zu Freunden schicken. Ich war nicht begeistert von der Regel“, sagte Dreyer. Sie habe für ihre Meinung in der Bundeskanzler-Runde aber keine Mehrheit finden können - besonders unter den CDU-Bundesländern. Die grüne Familienministerin Anne Spiegel hatte sich exklusiv auf Volksfreund dafür eingesetzt, Ausnahmen für Kinder zu ermöglichen. Sie hatte Kontaktverbote „unverhältnismäßig“ genannt.

Ausnahmen sollen auch für Kinder gelten, deren Eltern eine Notbetreuung ihrer Kinder brauchen - wie eine alleinerziehende Mutter, die am Wochenende in Schichtdienst arbeitet. Im privaten Bereich empfiehlt die Landesregierung dagegen, die verschärften Kontaktverbote einzuhalten.

Den 15-Kilometer-Bewegungsradius, wenn die Inzidenz in einem Kreis auf 200 Neuerkrankungen auf 100.000 Einwohner binnen von sieben Tagen steigt, können Kommunen nutzen. Auf einen solchen Wert kommt in Rheinland-Pfalz nur die Stadt Worms (282,5). Zwingend festlegen will die Landesregierung diesen aber in ihrer Verordnung nicht, die erst am späten Abend im Wortlaut veröffentlicht werden soll. Hotspots in Rheinland-Pfalz können nach der Corona-Strategie des Landes bei einer Inzidenz von 200 bereits jetzt strengere Regeln festlegen - bis hin zu Ausgangssperren, die einzelne Kreise und Städte bereits verhängten. „Es muss immer besprochen werden: Welche Maßnahmen sind die richtigen sein“, sagte Dreyer. „Das können Ausgangsbeschränkungen sein, es können auch Bewegungseinschränkungen sein.“ Laut Bund-Länder-Beschluss gibt es Ausnahmen beim Bewegungsradius - wenn ein Corona-Hotspot ihn festlegt - nur wenige triftige Gründe als Ausnahme - wie die Fahrt zur Arbeit. Vor allem gehe es darum, tagestouristische Ausflüge aus Hotspot-Regionen zu vermeiden - wie in Wintersportgebiete, sagte Dreyer.

Bei Schulen verlängert Rheinland-Pfalz den Fernunterricht bis zum 22. Januar. Ab dem 25. Januar sollen - wenn es das Infektionsgeschehen erlaubt - Kinder von der ersten bis zur sechsten Klasse in den Wechselunterricht gehen, in dem sie abwechselnd zu Hause oder in den Klassenzimmern lernen. Einzelhandel, Hotels, Restaurants, Kinos und Theater bleiben bis zum 31. Januar in Rheinland-Pfalz geschlossen.