Wetter : Orkan Ylenia stürmt im Norden und streift die Region Trier - Nächstes Sturmtief am Freitag erwartet

Das Orkantief «Ylenia» hat auf der ostfriesischen Insel Norderney für hohe Wellen gesorgt. Foto: dpa/Volker Bartels

Hamburg/Trier Das Orkantief „Ylenia“ hat vor allem im Norden und Nordosten Deutschlands für Hunderte Einsätze von Polizei und Feuerwehren gesorgt - die Region Trier kam glimpflich davon. Für Freitag wird schon das nächste Orkantief - „Zeynep“ genannt - erwartet.

Der Sturm „Ylenia“ hat Bäume umstürzen lassen, zu gesperrten Straßen geführt und Zug- und Flugverkehr durcheinandergewirbelt. Während der Orkan vor allem im Norden und Nordosten wütete, kam es in der Region Trier zu keinen größeren Schäden. Im Eifelkreis, in der Vulkaneifel, in Hochwald und Hunsrück stürzten mehrere Bäume um. Im Eifelkreis erkannte ein Autofahrer auf der B 50 einen auf der Straße liegenden Baum zu spät, er blieb aber unverletzt. Bei Mannebach in der Vulkaneifel kippte ein Strommast um. Ein Blechdach wurde in Bergweiler abgedeckt und verfing sich in einer Oberleitung. Zudem kam es in der VG Wittlich-Land zu einem großflächigen Stromausfall. Wegen des Windes wurde auf der Hochmoselbrücke das Tempo auf 60 km/h begrenzt.

Die Deutsche Bahn stellte wegen des Orkantiefs „Ylenia“ den Fernverkehr in mehreren Bundesländern ein. In Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg verkehrten keine Züge des Fernverkehrs, teilte die Bahn mit. Auswirkungen gebe es auch in anderen Bundesländern.

Zwei Autofahrer wurden von umstürzenden Bäumen erschlagen. In Sachsen-Anhalt bei Südharz starb ein 55-Jähriger am Donnerstag auf einer Landstraße, als ein Baum auf seine Wagen fiel. Auch in Niedersachsen starb ein 37 Jahre alter Autofahrer durch einen umstürzenden Baum. In zehntausenden Haushalten in Nordrhein-Westfalen fiel wegen des Sturms der Strom aus.

Zuvor hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach für Mittwochabend bis Donnerstagabend Unwetterwarnungen hauptsächlich für die nördliche Hälfte des Landes herausgegeben.

Nach dem Abzug des aktuellen Sturmtiefs „Ylenia“ droht nach einer kurzen Beruhigung mit dem Orkantief „Zeynep“ wieder eine stürmische Nacht.

TV-Meteorologe Dominik Jung: „Erst zum Nachmittag wird der Sturm langsam weniger. Doch der nächste Sturm ist nicht weit weg. Er kommt ab morgen Abend nach Deutschland und trifft nach den neusten Berechnungen auf den Nordwesten und Norden Deutschlands.“ Aufatmen also für die Region Trier? Noch nicht ganz: „Insgesamt hat sich das Sturmfeld weiter nach Norden verschoben. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch im Rest von Deutschland viel Wind und Sturm geben wird“, sagt Jung.