Rheinland-Pfalz : Fünf Omikron-Verdachtsfälle in der Region Trier

Noch ist die Zahl der nachgewiesenen Omikron-Fälle in Rheinland-Pfalz gering. Foto: dpa Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Trier Die Zahl der nachgewiesenen Omikron-Fälle in Rheinland-Pfalz ist weiter gestiegen. Die Zahl der Verdachtsfälle liegt nun bei 63, fünf davon gibt es in der Region.

Noch verbreitet sich die Omikron-Variante des Corona-Virus langsam in Rheinland-Pfalz. Aber die Zahl der bestätigten Infektionen durch die Mutation steigt. Das Landesuntersuchungsamt meldet heute acht nachgewiesene Omikron-Fälle, darunter auch der erste Fall in Rheinland-Pfalz aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich. Am Tag zuvor lag die Zahl der bestätigten Omikron-Fälle bei sechs.

Deutlich gestiegen ist aber die Zahl der Verdachtsfälle, also Infektionen, bei denen der Verdacht besteht, dass sie auf die neue Corona-Variante zurückgehen. Diese ist von Montag auf Dienstag von 49 auf 63 gestiegen. Fünf Verdachtsfälle gibt es allein im Kreis Bernkastel-Wittlich. In den anderen Landkreisen in der Region und in der Stadt Trier hat es bislang noch keine Nachweise der Variante gegeben, auch Verdachtsfälle wurden von dort noch nicht gemeldet.

Allerdings wird nicht jeder positive Corona-Test auf Omikron untersucht. Das Robert Koch-Institut hat die Labore angewiesen, bis zu fünf Prozent der positiven Proben zu sequenzieren. Im Verdachtsfall können Gesundheitsämter auch eine Sequenzierung veranlassen. Bei einer solchen Genom-Sequenzierung werde in einem aufwendigen Verfahren die genetische Sequenz des Virus in einer Probe vollständig entschlüsselt, erklärt eine Sprecherin des Labordienstleisters Synlab, der auch in Trier ein Labor betreibt. Bei der Sequenzierung erkenne ein Computer die einzelnen Veränderungen beziehungsweise Mutationen in der Zusammensetzung des untersuchten Virus. „Omikron-Verdachtsfälle können wir so sicher überprüfen“, so die Sprecherin.