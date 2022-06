Polizeigesetz : Landesregierung will Sicherheits-Regeln für kleine Weinfeste nicht lockern

Mainz Das neue rheinland-pfälzische Polizeigesetz kann Veranstaltern kleiner Weinfeste hohe Sicherheitsauflagen setzen. Die Freien Wähler haben deshalb im Landtag eine Lockerung gefordert. Die Regierung hat dem Vorschlag aber eine Absage erteilt.

Innenminister Roger Lewentz (SPD) hat die Lockerung von Sicherheitsregeln für kleine Weinfeste am Donnerstag im Landtag abgelehnt. Vergangenes Jahr hatte die Regierung ein neues Polizei- und Ordnungsbehördengesetz beschlossen. Seitdem müssen Veranstalter auch für kleine Feste ein Sicherheitskonzept vorlegen und einen Ordnungsdienst einrichten, wenn es das kommunale Ordnungsamt von ihnen verlangt. Die Neuregelung sorgte bei Veranstaltern für große Verunsicherung. In der Moselgemeinde Lieser (Kreis Bernkastel-Wittlich) war deshalb das Weinfest abgesagt worden, in Bernkastel-Kues entfällt beim diesjährigen Weinfest der Umzug.

Die Freien Wähler hatten deshalb am Donnerstag einen Gesetzesentwurf im Landtag eingebracht, um zumindest kleine Feste von den Auflagen komplett zu befreien. Dem Entwurf zufolge, sollten für Veranstaltungen mit unter 1500 Personen gleichzeitig künftig keine besonderen Regeln mehr gelten. „Sicherheit und Ordnung müssen zwar umfassend gewährleistet sein“, sagte der Abgeordnete Stephan Wefelscheid - „jedoch in eine angemessene Relation zu Organisation und Durchführung von kleineren Veranstaltungen gebracht werden, sodass diese nicht faktisch unmöglich werden“. Wefelscheid sprach sogar davon, dass das Gesetz ein Todesstoß für die ohnehin von der Corona-Pandemie gebeutelte Veranstaltungsbranche sein könnte.

Absagen nur wenige Einzelfälle?

Die Absage in Lieser sei einer von wenigen Einzelfällen gewesen. Spätestens am Pfingstwochenende habe man in Rheinland-Pfalz gesehen, dass auch mit dem neuen Gesetz die große Masse Veranstaltungen durchführen könne, so der Innenminister.