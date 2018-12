später lesen Weihanchten Einkaufen im Glanz der Lichter FOTO: Dirk Tenbrock FOTO: Dirk Tenbrock Teilen

Bei kaltem und trockenem Wetter hatten am Donnerstag die Saarburger Einzelhändler ihre Geschäfte bis 22 Uhr geöffnet, um den Kunden vor Weihnachten ein entspanntes Einkaufen zu ermöglichen. Zwischen dem großen, reich illuminierten Tannenbaum am Tunnel und der Licht-Kuppel am Fruchtmarktkreisel hatte sich die Stadt in einen wahren Lichterglanz getaucht, mehrere Glühweinstände waren die Haupt-Anziehungspunkte.