Trier : Nach der Amokfahrt: „Da war das reinste Chaos“

Der mit Hans- und Fußschellen gefesselte Angeklagte wird am Freitag von einem Justizbediensteten in den Gerichtssaal geführt. Foto: TV/Rolf Seydewitz

Trier Im Trierer Amokprozess haben am Freitag mehrere Polizisten ihre Eindrücke vom Tatort geschildert. Es sind bedrückende Schilderungen.

Wer den im August begonnenen Amokprozess im großen Sitzungssaal des Trierer Landgerichts mitverfolgt, braucht an manchen Tagen starke Nerven. Am Freitag ist so ein Tag. Für einen kurzen Moment nur und nach ausdrücklicher Vorwarnung der Vorsitzenden Richterin Petra Schmitz wird das Foto einer Frau gezeigt, die bei der Amokfahrt am 1. Dezember vergangenen Jahres ihr Leben verloren hat.

Die Hilfskräfte, berichtet ein Kripobeamter, der damals selbst vor Ort war, hätten noch alles versucht, um die Frau zu retten. Doch die Verletzungen der 73-Jährigen waren zu schwerwiegend. Die Frau starb im Rettungswagen.

Extra Lautsprecher ab jetzt „angekettet“ Ein wegen eines ungünstig montierten Lautsprechers in der Kritik stehender Verhandlungstag im Trierer Amokprozess muss nicht komplett wiederholt werden. Auf diesen informellen Kompromiss haben sich die zuständige Kammer des Landgerichts und die Verteidiger des mutmaßlichen Amokfahrers am Freitag verständigt. So müssen voraussichtlich nur einige Zeugen, die am Dienstag ausgesagt haben, erneut geladen werden. Ein Notar, der angeblich Geld für den Angeklagten aufbewahrt hat, und eine Ärztin, die Augenzeugin der Amokfahrt war, müssen ihre Aussagen vor Gericht nicht noch einmal wiederholen. Laut Aussage seiner Verteidiger konnte der 52-jährige Tatverdächtige in der Verhandlung am Dienstag akustisch nicht alles verstehen, weil ein Lautsprecher an seinem Platz zuvor ummontiert worden war. Aus Sicherheitsgründen, wie ein Justizbediensteter erklärte. Die Verteidiger hatten dies gerügt. Nach Angaben von Juristen könnte das ein Ansatzpunkt sein, um ein Urteil in dem Verfahren später anzufechten. Wie die Vorsitzende Richterin Petra Schmitz am Freitag sagte, sei die Kammer der Auffassung, dass der komplette Prozesstag wiederholt werden müsse. Wenn es Verständnisprobleme gebe, müssten diese sofort angezeigt werden. Die Verteidiger des 52-Jährigen hatten dies erst am darauffolgenden Prozesstag getan. Dennoch wollte Schmitz die Kritik nicht pauschal zurückweisen und erkundigte sich, ob die Verständnisprobleme auf bestimmte Zeugen eingegrenzt werden könnte. Weil sowohl der Notar wie auch die Ärztin nach Meinung der Verteidiger besonders deutlich gesprochen hatten, wird auf ihre neuerliche Vernehmung verzichtet. Mit diesem zwar noch nicht amtlichen, aber absehbaren Kompromiss ging der 13. Verhandlungstag am Freitag zu Ende. Das Problem mit dem Lautsprecher ist auch geklärt. Das Gerät steht nun wieder auf dem Tisch (Foto: Rolf Seydewitz) vor dem Angeklagten – mit einem Draht gesichert, dass der Lautsprecher nicht als Wurfgeschoss zweckentfremdet werden kann.

Auch ein anderer Polizist, der mit zwei Kollegen an jenem 1. Dezembernachmittag in die Fußgängerzone beordert wurde und irgendwann den Streifenwagen stehen ließ, um zu Fuß vom Hauptmarkt Richtung Konstantinstraße zu gehen, erzählt am Freitag im Landgericht von schlimmen Bildern, die die Beamten zu sehen bekamen. Auf dem Hauptmarkt hätten sich Helfer und Passanten um einen Mann und einen Säugling gekümmert. Dass es nicht gut um die beiden steht, „hat man gesehen“, erinnert sich der junge Polizist. Später erfährt er, dass es sich bei den beiden Verstorbenen um den Vater und die erst neun Wochen alte Tochter gehandelt hat. Auch an der lebensgefährlich verletzten Frau in der Brotstraße kommen die Beamten vorbei.

Zu diesem Zeitpunkt wissen die Polizisten noch nicht, dass es sich nur um einen Täter handelt, den die Kollegen mittlerweile auch schon in der Nähe der Porta Nigra festgenommen haben. Ähnliches berichtet am Freitag auch ihr Kollege von der Kripo, der als einer der ersten Polizisten Ecke Konstantinstraße/Brotstraße eintraf, wo die Amokfahrt begann. „Da war das reinste Chaos“, erinnert er sich in der Verhandlung, „einige Leute lagen am Boden, andere liefen schreiend umher.“ Er selbst habe zunächst an einen terroristischen Hintergrund gedacht. „Alles war unklar.“

Von allen Seiten kamen teils verletzte Menschen auf den Beamten zu, berichteten davon, dass der Fahrer eines silberfarbenen Wagens bewusst auf die Menschen in der Fußgängerzone zugerast sei. Die ältere Frau, die wenig später ihren schweren Verletzungen erlag, war mit ihrem Ehemann in der Brotstraße unterwegs, als der Amokfahrer sie umfuhr. Der 77-jährige Mann wurde schwerst verletzt, er starb erst vor wenigen Wochen. Ob auch an den Folgen des Gewaltverbrechens, muss noch ein Gutachten klären. Dass nicht nur die Opfer und unmittelbar Betroffenen an den Geschehnissen leiden, sondern auch viele Helfer und Polizisten, wurde schon an den vorausgegangenen Prozesstagen deutlich. Einige als Zeugen geladene Beamten konnten ihre Tränen nicht verbergen, bei anderen stockte die Stimme. „Es hat bei mir Spuren hinterlassen“, sagt am Freitag auch der 30-jährige Beamte, der mit den Kollegen zwischen Hauptmarkt und Konstantinstraße unterwegs war und so viel Leid zu sehen und hören bekam. „Heute“, sagt er auf Nachfrage der Vorsitzenden Richterin, „kommt alles wieder hoch.“ Doch er habe sich vorgenommen, dass er nach der heutigen Verhandlung „von all dem nichts mehr wissen und hören will“.

Der „angekettete“ Lautsprecher auf dem Tisch des Angeklagten. Foto: TV/Rolf Seydewitz

