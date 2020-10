Coronavirus : 46 Neuinfektionen in der Stadt Trier und im Kreis Trier-Saarburg

Foto: dpa/Robert Michael

Trier Auch am Mittwoch sind die Corona-Fallzahlen in Trier und Trier-Saarburg wieder gestiegen. In einem Altenheim, zwei Kitas und zwei Schulen sind Neuinfektionen bekannt geworden.

Am heutigen Mittwoch wurden dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg 46 weitere Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet – 21 aus dem Landkreis und 25 aus der Stadt Trier. Das teilen Stadt und Kreis in einer gemeinsamen Mitteilung mit. Die Zahl der seit dem 11. März nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Personen steigt somit auf 1083 (452 in der Stadt Trier und 631 im Landkreis Trier-Saarburg).

Die 7-Tage-Inzidenz liegt heute in der Stadt bei 107,6 und im Landkreis bei 64,9 und damit unverändert deutlich über dem Grenzwert der Alarmstufe Rot des Warn- und Aktionsplanes Rheinland-Pfalz.

Aktuell gelten 320 Personen als infiziert, 144 im Landkreis und 176 in der Stadt Trier. 13 Patienten aus dem Landkreis und der Stadt Trier befinden sich in stationärer Behandlung – fast doppelt so viele wie gestern.

Die Infektionszahlen verteilen sich im Landkreis Trier-Saarburg wie folgt auf die Verbandsgemeinden:

VG Hermeskeil: 121

VG Konz: 112

VG Ruwer: 43

VG Saarburg-Kell: 158

VG Schweich: 107

VG Trier-Land: 90

Altenheime – Kitas – Schulen

Auch im Mutter-Rosa-Altenzentrum in Trier wurde eine Person positiv getestet und ein Aufnahme- und Verlegungstopp im betroffen Wohnbereich verhängt. Die Untersuchungen laufen hier an. Weitere Infektionen wurden aus dem Altenzentrum St. Klara Hermeskeil und den Altenheim St. Irminen Trier gemeldet. Dort sind ebenfalls die betroffenen Wohnbereiche quarantänisiert.

Weitere Infektionen wurden aus den Kitas St. Erasmus Trassem und Montessori Kinderhaus Petrisberg gemeldet. Die Kita Montessori ist inzwischen komplett geschlossen.

Corona-Infektionen wurden auch aus zwei Trierer Schulen gemeldet: dem Humboldt-Gymnasium Trier mit insgesamt 3 positiven Fällen und dem Angela-Merici-Gymnasium Trier mit einem Fall. Hier sind die Umgebungsuntersuchungen angelaufen.

Gesundheitsamt: AHAL-Regeln strikt beachten und verantwortungsvoll handeln

Die aktuellen Zahlen der Neuinfektionen zeigen, wie wichtig die Einhaltung der Hygiene-, Abstands- und Kontaktregeln auch im privaten Umfeld sind. Empfohlen wird, auch bei Menschenansammlung im Freien einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, wenn dort der Abstand von 1,50m nicht eingehalten werden kann. Regelmäßiges Lüften von Räumen, in denen sich mehrere Menschen aufhalten wird ebenso angeraten.

Gerade auch bei privaten Feiern sollte man auf die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln sowie des Tragens eines Mund-Nasen-Schutzes achten. Ab Montag gilt eine landesweite Beschränkung der Teilnehmerzahl an privaten Feiern von maximal 25 Personen. Grundsätzlich sollte man prüfen, ob in der aktuellen Lage private Feiern, Partys, aber auch Urlaubsreisen oder Ausflüge wirklich notwendig sind.