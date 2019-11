Konzert : A-cappella-Musik aus Köln

Foto: Yannick Flaskamp

Schweich (red) Die Kölner A-cappella-Gruppe Soundescape gibt heute um 20 Uhr in Zusammenarbeit mit dem Verein „Kultur in Schweich“ ein Konzert in der alten Synagoge in Schweich. Die fünf studierten Musiker und Chorleiter Ramona Peter, Jelena Potschka, Yannick Flaskamp, Jan-Hendrik Herrmann und Eike Leipprand lassen gemeinsam mit dem Sounddesigner Julius Gaß hochklassige, technisch unterstützte Vokalmusik entstehen.

