Pandemie : Acht Neuinfektionen im Landkreis und in der Stadt Trier

Acht Neuinfektionen im Landkreis und in der Stadt Trier

Trier Jeweils vier Neuinfektionen mit dem Corona-Virus aus dem Landkreis Trier-Saarburg und aus der Stadt Trier sind dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg am Freitag gemeldet worden.

Wie die Kreisverwaltung mitteilte, steigt damit die Zahl der seit dem 11. März nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Personen auf 624 (217 in der Stadt Trier und 407 im Landkreis Trier-Saarburg). Aktuell gelten 36 Personen als erkrankt, 22 im Landkreis und 14 in der Stadt Trier. Drei Patienten befinden sich aktuell in stationärer Behandlung.