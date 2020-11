Mehr Infektionen : Aktuelle Corona-Fallzahlen im Kreis Trier-Saarburg am 14. November

Aktuelle Corona-Fallzahlen im Kreis Trier-Saarburg am 14. November

Trier Im Kreis Trier-Saarburg haben sich am Samstag erneut mehr Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Hier sind die Details:

Das Gesundheitsamt Trier-Saarburg meldet am Samstag 23 weitere Infektionen mit dem Corona-Virus – 13 aus dem Landkreis und 10 aus der Stadt Trier.

Die Zahl der seit dem 11. März nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Personen steigt somit auf 1798 (733 in der Stadt Trier und 1065 im Landkreis Trier-Saarburg).

Die 7-Tage-Inzidenz liegt sowohl in der Stadt Trier (aktuell 69,0) als auch im Landkreis (75,0) wieder deutlich unter der Marke von 100 Neuinfektionen in den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohner.

Die Zahl der Infizierten liegt aktuell bei 364 Personen, 34 weniger als gestern. Diese verteilen sich wie folgt: 217 im Landkreis und 147 in der Stadt Trier. 23 Patienten aus dem Landkreis und der Stadt Trier befinden sich in stationärer Behandlung, 17 hiervon im Corona-Gemeinschaftskrankenhaus in Trier.