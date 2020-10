Verwaltung : Finanzamt Trier telefonisch und mit Termin erreichbar

Trier/Saarburg Das Service Center des Finanzamts Trier steht in Zeiten von Corona für Bürger zur Verfügung. Das Service-Center ist ab sofort bis auf weiteres nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung persönlich erreichbar.

Unter 0651/936034222 können Termine vereinbart und allgemeine Fragen geklärt werden. Ersatzweise können Anfragen per Mail an Service-Center.01@fa-tr.fin-rlp.de gerichtet werden.Technische Fragen zur Steuererklärung mit ELSTER können unter der Nummer 0651/936034333 an die Fachleute des Amtes gerichtet werden. Für allgemeine steuerliche Fragen steht die Info-Hotline der Finanzämter Rheinland-Pfalz von Montag bis Donnerstag zwischen 8 und 17 Uhr sowie freitags von 8 bis 13 Uhr unter 0261/20179279 zur Verfügung.