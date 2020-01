Literatur : Vom „Goldrausch in Australien“ und dem Glück

Autorin Monika Traut-Bonato präsentiert ihr neues Buch „Goldrausch in Australien“ über die Abenteuer des Trierers Andreas Macherey (links) und des Australiers Matthew Vaughan. Foto: Philipp Bonato

Trier/Föhren Autorin Monika Traut-Bonato stellt am Donnerstag in der Mayerschen Buchhandlung in Trier ihr Buch vor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(red) Authentisch, spontan, originell – so präsentierten sich die beiden Goldsucher, der Australier Mat Vaughan und der Trierer Andreas Macherey (siehe auch TV vom 14. November 2019), bundesweit bekannt aus der DMAX-Serie „Goldrausch in Australien“, kürzlich in Föhren. Sie kamen zu einer kleinen Stippvisite zum Flugplatz Trier-Föhren und gaben eine Autogramm- und Signierstunde. Zahlreiche Fans nutzten die Gelegenheit, die beiden Abenteurer persönlich zu treffen und das kürzlich erschienene Buch „Goldrausch in Australien“ der Autorin Monika Traut-Bonato von den Protagonisten signieren zu lassen.

Die Autorin stellt in der Mayerschen Buchhandlung in Trier ihr Buch vor. Beginn der Lesung ist am Donnerstag, 30. Januar, um 18 Uhr (Eintritt frei). Goldsucher Andreas Macherey wird auch zur Lesung kommen und sich den Fragen der Zuhörer stellen und auch das ein oder andere Fundstück aus den australischen Goldfeldern zeigen.

Das Buch: „Goldrausch in Australien“ beschreibt das abenteuerliche Goldgräberleben des Australiers Matthew Vaughan und des Trierers Andreas Macherey im australischen Outback.

Als nach der Jahrtausendwende die Goldpreise kontinuierlich anstiegen, entstand nach langer Zeit wieder so etwas wie eine „Goldgräberstimmung“. Viele machten sich auf den Weg, um nach den goldenen Nuggets zu suchen, so wie die beiden abenteuerhungrigen Freunde Mat und Andreas. Vor acht Jahren kam bei den beiden Freunden neben dem Goldsuchen noch eine zweite Leidenschaft hinzu: das Drehen von Filmen. Auf den Bildschirmen von DMAX werden seitdem regelmäßig ihre Abenteuer im Outback vorgestellt.